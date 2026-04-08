Rize'de Tarihi Köprü Ortaya Çıktı
Rize'de Tarihi Köprü Ortaya Çıktı

Rize\'de Tarihi Köprü Ortaya Çıktı
08.04.2026 11:50
Rize'de yol çalışmaları sırasında 1826 yılına ait tarihi köprü bulundu, restorasyon yapılacak.

Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü gün yüzüne çıkarıldı.

Rize Belediyesine bağlı ekipler, Kale Mahallesi'nde sürdürdükleri çalışmalar sırasında tarihi köprüye rastladı.

Ekiplerin bilgi vermesi üzerine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri alanda incelemede bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kentte "Çitanın Köprüsü" olarak bilindiğini söyledi.

Köprünün 1920'li yıllara ait fotoğraflarda görüldüğünü belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1940'lı ve daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Fakat yol, köprünün de üzerine oturtulmuş olarak geçirilmiş. Bizim istediğimiz köprü aynı yerde kalacak, üstten yaklaşık 15-20 santimetre, köprünün yanlarından ikişer metrelik açıklık olacak şekilde 120 metrekarelik bir odanın içerisine köprüyü almış olacağız."

Köprünün bulunduğu alanda bir dizi çalışmalar yapacaklarını aktaran Metin, "1826 yılında yapılmış bir köprü. O dönem hem kaleden ulaşımı hem de Atatürk Caddesi'nden gelen ulaşım bunun üzerinden sağlanıyordu. Bize düşen belediye olarak, onu yerinde doğru koşullarda, doğru şartlarda geleceğe taşıyabilmekti. Bunu yapabilmek adına da ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Metin, köprüde uzmanlarca restorasyon çalışmalarının yapılacağına işaret ederek, "İnşallah belki 5, 6 ay sonra ziyaret edilebilecek, güzel bir kavşağımız ve altta da tarihi köprümüzü sakladığımız bir mekanımız olacak." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Tarihi Köprü Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rize'de Tarihi Köprü Ortaya Çıktı - Son Dakika
Advertisement
