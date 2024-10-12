Rize\'de Uçuruma Yuvarlanan Kamyonette Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

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RİZE'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71) hayatını kaybetti, eşi Neriman Küçükkazdal (65) ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Stabilize yolda seyreden Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal idaresindeki 41 ADJ 883 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yükseklikten düşüp, çay tarlasında duran kamyonetteki sürücü İsmail Küçükkazdal ile eşi Neriman Küçükkazdal yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan İsmail Küçükkazdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki yaralı Neriman Küçükkazdal ise patika yoldan sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.