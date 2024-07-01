Rize'nin elektrikli aracı: Fafatuka - Son Dakika
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Rize'nin elektrikli aracı: Fafatuka

Rizeli Bayram Kar, çay taşımak için elektrikli araç yaptı. Masrafsız ve kolay bir şekilde çay taşımanın yapıldığı araç köylülerin ilgisini çekti.

01.07.2024 19:02
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Bu da Rize'nin elektrikli aracı: "Fafatuka"

Çay taşımak için elektrikli araç yaptı

RİZE - Rizeli Bayram Kar, köyde daha rahat ve masrafsız bir şekilde çay taşıyabilmek için elektrikli araç yaptı.

İstanbul'da yaşayan Rizeli Bayram Kar, çay kesmek için yaz döneminde köyüne geliyor. Her çay kesimi yapmak için Rize'ye geldiğinde köyünde bulunan dik rampaların bulunması ve kendi araçlarıyla çayları taşımanın daha masraflı olması üzerine bir araç yapmaya karar verdi. Merkez'e bağlı Ketenli köyünde ki atölyesinde çalışmalara başlayan Kar, bir süre sonra tamamen masrafsız ve kolay bir şekilde çay taşımanın yapılması için dorsesi olan bir araç tasarladı. Elinde bulunan malzemeleri kullanarak hiçbir ustadan yardım almadan bir elektrikli araç yaptı. Yaptığı elektrikli araç sayesinde çay kesme zamanlarını tamamen masrafsız hale getirdi. Yaptığı araçla birlikte köyde tur atan Kar, köylünün de gözdesi oldu. Arkasında ki yük bölümü sayesinde çay bohçalarının da taşınması kolay hale gelince köylü, kendisine de böyle bir araç yapılması için Kar'dan istekte bulunmaya başladı. Bir uygulama da kodlayan Kar, aracının ne kadar şarjının kalıp kalmadığını da telefon üzerinden öğrenebiliyor. Yaptığı aracın ismini de Rize yöresinde kelebeğe söylenen 'Fafatuka' koydu.

"En güzel özelliği masrafsız olması"

Köyünde çay taşımayı tamamen masrafsız hale getirdiğini belirten Bayram Kar, "Köylerde çayları taşımak cidden çok büyük bir problem. Yollar çok eğimli ve kötü. Araçlar çok maliyetli. Dolayısıyla elimde olan malzemeleri değerlendirerek yük taşımak için bir araç yaptım. Elimde malzeme vardı. Yeteneğimde var. Böyle bir araba tasarlamayı düşündüm ve yaptım. Çok da güzel oldu. Yüzde 70 eğimli rampalardan 300-400 kiloluk bir yükle rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Bizim aşağıda bir yolumuz var. O yol çok eğimli. Yorgun olduğunda çok zorlanıyorsun. Bu arabayla çok kolay oluyor. İndim eşimle beraber çayımı topladım. Yükümü koydum arkasına çıktım yukarıya kadar. Bu araç elektrikli. Bu sayede benzin derdi olmuyor. Fişe takıp iki saatte şarj edebiliyorsunuz. 5 kilowattlık bir motora sahip. Gayet de güzel oldu. Tamamen masrafsız olsun diyorsak. Evin üzerine iki tane güneş enerji sistemi koyabiliriz. En güzel özelliği masrafsız olması. Motor bakımı yok. Köyümüzde yaşlılar da var. Bu aracı kullanmak çok basit. Herkes kullanabilir. 70 yaşında ki biri bile çok rahatlıkla kullanabilir. Şu anda baya bir talep var. Şu anda liste yapma durumu var. Allah'ın izniyle daha güçlüsünü yapacağız. İsmini Fafatuka koyduk. Karadeniz yöresine ait bir kelebek ismidir" ifadelerini kullandı.

"Bu köy için bulunmaz bir Hint kumaşı"

Dik rampaları zorlanmadan aracın çıktığını ifade eden İrfan Kar, "Araç köy için çok ideal. Özellikle dik rampalar için çok ideal. Yakıt gideri yok. Sadece elektrik gideri olan bir araç. Gayet güzel bir araç oldu. Herkesin de ilgisini çekiyor. Bu köy için bulunmaz bir Hint kumaşı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Rize, Çay, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'nin elektrikli aracı: Fafatuka - Son Dakika

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