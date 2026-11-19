ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers, Savunma Bakanlığının (Pentagon) talep ettiği 350 milyar dolarlık ek bütçenin Kongreden geçmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre Rogers, katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rogers, Savunma Bakanlığının bütçe uzlaşma süreci kapsamında talep ettiği 350 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının Kongreden geçmeyeceğini ifade etti.

Bütçe uzlaşma tasarısının çıkarılmasının hala mümkün olduğunu söyleyen Rogers, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talebi 100 milyar dolar civarına düşürmesi halinde tasarının Kongreden geçmesi için bir yol bulunabileceğini belirtti.

Rogers, böylece bütçe uzlaşma sürecinde yer alan temel programların, 1,15 trilyon dolarlık Pentagon ana bütçesine dahil edilmesinin kolaylaşacağını aktardı.

Rogers, söz konusu tasarının öncelikle Venezuela ve İran kaynaklı gelişmelerin ABD savunma bütçesinde oluşturduğu açığı kapatacak şekilde daraltılması gerektiğini söyledi.

Savunma alanına ayrılması öngörülen 350 milyar dolarlık ek bütçe, Altın Kubbe (Golden Dome) projesi, kritik maden tedarik zincirlerinin ülkeye geri kazandırılması, mühimmat üretiminin artırılması ve askeri personelin yaşam koşullarının iyileştirilmesini içeriyor.