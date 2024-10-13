ROJİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA KÖPEK DESTEĞİ - Son Dakika
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ROJİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA KÖPEK DESTEĞİ

Rojin Kabaiş'i aramak için su altı kadavra köpekleri yarından itibaren devreye girecek.

13.10.2024 14:27
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1) ROJİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA KADAVRA KÖPEKLERİ DE KULLANILIYOR (2)

'SU ALTI KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ DE KULLANILACAK '

Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan su altı kadavra arama köpeğinin de yarın itibariyle kullanılacağı belirtildi. Jandarma Sahil Güvenlik, Polis Arama Kurtarma, AFAD, İtfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.

-BİLGİ İÇİN -

Behçet DALMAZ/VAN,

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2) OTOYOLDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DÜZCE'de arıza yapan aracından inen Hüseyin Demircan'a otomobil çarptı. Demircan yaşamını yitirirken, 3 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Demircan'ın kullandığı otomobil arıza yaptı. Arızayı kontrol etmek için aracından inen Demircan'a yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Daha sonra aynı noktada 3 araç daha birbirine girdi. Kazada Hüseyin Demircan hayatını kaybederken, diğer araçlardaki Sıtkı Özer ve Halil Kurşun yaralandı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Düzce, Kaza, Son Dakika

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