Rojin Kabaiş İçin 16. Gün Arama

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Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem gölde hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini tarıyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

Kıyıdaki ekipler de helikopter, dron ve özel eğitimli köpeklerden yararlanarak sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Van Valisi Ozan Balcı da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede arama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Balcı'ya, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da eşlik etti.