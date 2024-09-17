Roma'da Hava ve Füze Savunma Konferansı - Son Dakika
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Roma'da Hava ve Füze Savunma Konferansı

Roma\'da Hava ve Füze Savunma Konferansı

İtalya'da düzenlenen konferansta Avrupa'nın savunma kapasiteleri ve tehditlerle mücadele ele alındı.

17.09.2024 21:48
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Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Başkent Roma'da dün başlayan ve bugün kapanış oturumlarıyla tamamlanan 2. Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'na, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeden askeri, siyasi, savunma sanayi alanında uzman isimler katıldı.

Konferans programına göre, oturumlarda; hızlı şekilde değişen jeopolitik gelişmeler ve zorluklar ile bunlar karşısında Avrupa ülkelerinin mevcut ve ortaya çıkan tehditleri ele alma biçiminden savunma kapasitelerine kadar geniş yelpazede değerlendirmelerde bulunuldu.

Özellikle hava savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu noktada savunma sanayinin oynayabileceği rollerin üzerinde duruldu.

Konferansın kapanışını ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile ev sahibi İtalya'nın Savunma Bakanı Guido Crosetto yaptı.

İtalya ve Fransa'dan yeni Samp-T hava savunma füzesi siparişleri

Fransız bakan Lecornu, konuşmasında, "Füze sistemlerinin üretiminin hızlandırılması bir önceliktir." dedi.

Savunma sanayilerinden hızlanmalarını istediklerini dile getiren Lecornu, Fransa'nın 7 yeni nesil Samp-T hava savunma sistemi alacağını, böylece 2026'dan itibaren 8 Samp-T sistemine sahip olacaklarını duyurdu.

Lecornu, "Ukrayna savaşının hava savunmada ortaya koyduğu yetersiz yatırımı şimdi telafi ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Lecornu, ayrıca yeni nesil Samp-T'lerin ABD yapımı Patriot hava savunma füzelerinden daha iyi olduğunu öne sürdü.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto da savunma üretimlerinin hızlanması gerektiğini söyleyerek, "Bu bir başlangıç ama zaten geç kaldık. Yavaşız. Bu savunma endüstrisine bir suçlama değil, bir gözlemdir." dedi.

Crosetto, rakiplerine göre daha az pragmatik olduklarını dile getirerek, " Rusya; İran, Çin ve Kuzey Kore ile, bizim Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğine göre daha kolay işbirliği yapıyor. Çünkü bizim gibi bürokratik engelleri ya da sanayileri arasında izin alma şeyleri yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Crosetto, Orta Doğu ve öncesinde Ukrayna'da olanlardan sonra vites değiştirmeleri gerektiğinin anlaşılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 10 adet yeni nesil Samp-T hava savunma sistemi sipariş ettikleri bilgisini de verdi.

İtalyan ve Fransız savunma bakanları görüştü

Konferansın kapanışını gerçekleştiren iki bakan, gün içinde ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.

İtalyan Bakan Crosetto, sosyal medya platformlarından Lecornu ile görüşmesine dair yaptığı paylaşımda, "Fransız mevkidaşım Lecornu ile mükemmel bir görüşme. Savunma sektöründe ikili işbirliği, Ukrayna, Orta Doğu ve Kızıldeniz gibi kriz alanlarını değerlendirdik. İtalya ve Fransa, devam eden çatışmaların yayılmasını önlemek için her türlü çabayı gösterme gereğinin farkındadır. Savunma sanayisinde hem ikili hem de Avrupa düzeyinde olası sinerjilere ilişkin derinlemesine değerlendirme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'da Hava ve Füze Savunma Konferansı - Son Dakika

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