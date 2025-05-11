Rotterdam'da Filistin İçin Protesto

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Nekbe (Büyük Felaket) ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, Filistin topraklarında hayatını kaybedenler anıldı.

Farklı kurumlar tarafından Rotterdam'daki Schouwburg Meydanı'nda organize edilen gösteriye ve anma etkinliğine, Müslümanlar ile Hollandalılardan oluşan bir grup katıldı.

Filistin ve Türk bayraklarının taşındığı etkinlikte, meydandan geçenlerin dikkatini çekmek amacıyla Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartlar ile Nekbe'yi anlatan dövizler asıldı, "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı Filistin bayrağı sergilendi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gösteren ve anlatan dövizlerle, Hollanda hükümetine İsrail'in kırmızı çizgiyi çoktan aştığı mesajı verildi.

Göstericiler etkinlikte el ele tutuşarak ve ellerini birbirlerinin omuzlarına koyarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Nekbe'nin hala sona ermediğine dikkati çekilerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak ve zorla yerinden etme planları eleştirildi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın, Filistin halkını yok etme ve topraklarını tamamen ilhak etme girişimi olduğu vurgulandı.

Konuşmaların yanı sıra etkinlikte Filistin tarihi ve Nekbe de anlatıldı.

"Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.