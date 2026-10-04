RTB seçiminde 105 delegenin katıldığı oylamada Mehmet Erdoğan yeniden başkan oldu

Rize Ticaret Borsasında (RTB) Mehmet Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

RTB Konferans Salonunda düzenlenen meclis üyeliği seçimi, Mehmet Erdoğan başkanlığında tek liste ile gerçekleştirildi.

Erdoğan, 105 delegenin katıldığı seçimde geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimlerde iyi bir süreç geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Geçtiğimiz 4 yılı dolu dolu çalışmalarla geçirdik. Bir dizi projelere imzamız oldu, birçok şeyi başardık. Hedeflediğimiz projelerimiz ve yapılacak çalışmalarımız vardı nasip olursa önümüzdeki dönemde de bunları hem ekip arkadaşlarımızla hem meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber sürdüreceğiz." diye konuştu.