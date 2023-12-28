RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi ve diğer programlar için cezalar verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" dizisi için yayıncı kanala 2 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, izleme raporlarını görüştü.

Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikayet üzerine "Kızıl Goncalar" dizisi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.

Dizide geçen diyaloglarda, "İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanıldığı" ve bazı sahnelerde "dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı", bu şekilde 6112 sayılı Yasa'da geçen "Yayın hizmetleri,….toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kanal FOX'a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

FOX'a "Orta Sayfa"dan da müeyyide

RTÜK, Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünü yaptığı, "Orta Sayfa" programını da inceledi.

Üst Kurul üyeleri, programdaki ifadelerin yasa ihlali olduğuna karar vererek, üst sınırdan idari para cezası verdi.

Beyaz TV'nin "Derin Futbol" programı da geçen hafta alınan, "Spor Yayınları İlke Kararı"na aykırı olduğu değerlendirilerek Üst Kurul'dan yaptırım gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun şikayet başvurusu yaptığı programı inceleyen RTÜK, programdaki, "hakarete varan çirkin sözler ile kişi ya da kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan açıklamalar" nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

"Stüdyoda Futbol" adlı yayını görüşen Üst Kurul, programda "hakem camiasını töhmet altında bırakan, herhangi bilgi ve belgeye dayanmaksızın hakemleri suçlayan" ifadeleri, yasa ihlali olarak değerlendirdi. Üst Kurul, yasanın, "Yayın hizmetleri,…Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TGRT Haber'e üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TGRT Haber'e ikinci ceza

TGRT'in hafta sonu haber bülteninde spikerin masasında bulunan markalı kahve bardağı da ceza getirdi. RTÜK Kanunu'nda bulunan "yayınlarda gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yayın için TGRT Haber'e üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Tele 1'de yayınlanan "5. Boyut" programında oyuncu ve yapımcı Yılmaz Güney'in hayatı hakkında yorumlarda, "sanatçının işlediği bir cinayeti haklı ve masum gösteren ifadeler" kullanıldığını değerlendiren Kurul, Merdan Yanardağ ve Atilla Dorsay'ın açıklamalarının "Yayın hizmetleri,… Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verdi.

Üst kurul, muhafazakar vatandaşlarla ilgili bazı ifadelerin kullanıldığı Forum Hafta Sonu programı ve "Türkiye'nin 'uyuşturucu üssü' ve 'kara para merkezi' olarak nitelendirildiği" Gündem Özel programlarında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine kanaat getirerek, programların yayımlandığı Tele 1'e ceza uyguladı.

Halk TV, Flash Haber, SZC ve KRT raporları

RTÜK, Halk TV'de "Halk Meydanı" programında İrfan Değirmenci'nin, "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBT+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim." cümlelerini de yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, Halk TV'nin "Nasıl Olacak" programına da "terör örgütü üyelerinin haklı gösterildiği" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Öte yandan SZC'de yayınlanan, "Para Politika" adlı programda sunucu Ebru Baki'nin "TÜİK çalışanlarını töhmet altında bırakan, doğruluğu araştırılmamış sözleri" nedeniyle RTÜK tarafından üst sınırdan ceza uygulanması kararlaştırıldı.

RTÜK, KRT'ye de "Zafer Arapkirli ile Medyaterapi" programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakkında sarf edilen sözler gerekçesiyle ceza verdi.

RTÜK toplantısında ayrıca, Flash Haber'de yayınlanan, "Başkent'te Gündem" programı hakkında hazırlanan iki ayrı rapor görüşüldü.

Turgut Koçak'ın, MHP hakkındaki sözlerinin "ayrıştırıcı olduğu, eleştiri sınırını aştığı, hakaret ve iftira içerdiği", Fatih Ertürk ve Fahrettin Fidan'ın sözlerinin de "toplumun belli bir kesimini aşağıladığı" gerekçesiyle yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Netflix'e "Pieles" cezası

RTÜK'ün son toplantısında, Türkiye'de dijital yayıncılık yapan uluslararası yayın kuruluşları da gündemde yer aldı.

Üst Kurul, İspanya yapımı "Pieles" isimli filmdeki bazı sahneler nedeniyle Netflix yayın platformuna idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, Kadir Çöpdemir'in radyo programında küfür içeren ifadeleri nedeniyle SHOW Radyo hakkında ağır idari para cezası kararı aldı.

Üst kurul, Cadde TV ve İlke TV'deki ihlallere de yaptırım uyguladı.