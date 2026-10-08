RTÜK, Sözcü TV\'ye Antarktika haberi için düzeltme metnini yayımlamadığından ceza verdi

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'ye, Antarktika'ya giden bilim ekibine ilişkin haberle ilgili mahkemenin verdiği cevap ve düzeltme metninin yayımlanması kararına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ün bu haftaki Üst Kurul toplantısında, Sözcü TV'nin cevap ve düzeltme hakkına ilişkin yayın ihlali görüşüldü.

RTÜ"ün açıklamasına göre; Sözcü TV'nin 13 Mart 2026 tarihinde yayımlanan Ana Haber Bülteni'nde, "Kutup'laştırma" KJ bandıyla sunulan haberde Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan kişilerin "liyakatsiz" olduğu ve gezi amacıyla Antarktika'ya gönderildikleri yönündeki iddialara yer verildi.

Söz konusu yayın üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, haber içeriğine ilişkin cevap ve düzeltme metninin yayımlanması amacıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurduğu belirtilen açıklamada, yürütülen hukuki süreç sonucunda Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10 Haziran 2026 tarihinde "tekzip talebinin kabulüne" kesin olarak hükmettiği kaydedildi.

Açıklamada, mahkeme kararına rağmen Sözcü TV'nin kesinleşen cevap ve düzeltme metnini yayımlamadığının tespit edildiği belirtildi.

Üst Kurul, kanalın mahkeme kararıyla kesinleşen düzeltme ve cevap metnini yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan, "Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.

RTÜK, ihlal nedeniyle Sözcü TV'ye idari para cezası uygulanmasına hükmetti.