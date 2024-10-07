Ruanda'da Marburg Virüsü Aşılaması Başladı - Son Dakika
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Ruanda'da Marburg Virüsü Aşılaması Başladı

Ruanda, Marburg virüsü nedeniyle 12 ölüm sonrası aşılamaya başladı ve risk altındakilere öncelik verilecek.

07.10.2024 12:47
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Ruanda, çoğu sağlık çalışanı olmak üzere en az 12 kişinin ölümüne neden olan Marburg virüsüne karşı aşılamanın başladığını açıkladı.

Ruanda Sağlık bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ülkede Marburg virüsüne karşı aşılamanın başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, yaptığı basın açıklamasında, ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sabin Aşı Enstitüsü'nden virüse karşı şu ana kadar 700 doz aşı tedarik ettiklerini kaydetti.

Nsanzimana, aşıların öncelikle risk altında olan doktorlar ve Marburg hastalarıyla temas etmiş kişilere uygulanacağını belirtti.

Nsanzimana, aşının komşu Uganda ve Kenya'da denendiğini belirterek, Ruandalılara endişeleri konusunda güvence verdi.

Bakan, ayrıca daha fazla doz aşı beklediklerini söyledi.

12 kişinin ölümüne neden oldu

Ruandalı yetkililer, 5 Ekim itibarıyla ülkede 46 kişinin virüse yakalandığını ve bunlardan 12'sinin öldüğünü açıkladı.

Hastalığın yayılmasının kontrol altına alınması amacıyla sağlık merkezlerindeki hastaların ziyareti yasaklandı. Yetkililer aldıkları önlemler kapsamında ayrıca seyahat ve toplantı gibi bazı etkinliklere de kısıtlamalar getirdi.

Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtilerin arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruanda'da Marburg Virüsü Aşılaması Başladı - Son Dakika

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