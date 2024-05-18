Ruanda, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını 2025'e kadar uzattı - Son Dakika
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Ruanda, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını 2025'e kadar uzattı

Ruanda, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını 2025\'e kadar uzattı

Mali, Burkina Faso ve Nijer'de iktidar değişimleri sonrası Fransız askeri birlikleri sınır dışı edilirken, Ruanda'nın Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını 2025'e kadar uzattığı bildirildi. Ruanda ordusu, yeni yol haritasını imzalayarak işbirliğini 2025 yılına kadar sürdüreceğini açıkladı. İşbirliğinin detayları ise henüz paylaşılmadı.

18.05.2024 14:07
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Mali, Burkina Faso ve Nijer'de iktidar değişimleri sonrası Fransız askeri birlikleri, bu ülkelerden sınır dışı edilirken Ruanda'nın Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını 2025'e kadar uzattığı bildirildi.

Ruanda ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasının yeniden gözden geçirildiği ve işbirliğini 2025 yılına kadar uzatacak yeni yol haritasının imzalandığı belirtildi.

İşbirliğinin kapsamı ve detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Afrika ülkelerinden Mali, Burkina Faso ve Nijer'de iktidar değişimleri sonrası Fransız birlikleri sınır dışı edilmişti. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ise ülkesinde konuşlu Fransız birliklerini eleştirmişti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Fransa, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

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