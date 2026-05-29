Ruanda-Türkiye Dostluk Kataloğu Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ruanda-Türkiye Dostluk Kataloğu Tanıtıldı

Ruanda-Türkiye Dostluk Kataloğu Tanıtıldı
29.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kigali Yunus Emre Enstitüsü, Ruanda ile Türkiye'nin dostluk ilişkilerini belgeleyen bir katalog tanıttı.

Ruanda'daki Kigali Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan "Ruanda- Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" adlı kataloğun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Ruanda ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri kayıt altına alan eser, davetlilerden takdir topladı.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, burada yaptığı konuşmada, kataloğun hazırlanış süreci, içeriği ve ortaya çıkış hikayesine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılar, Ruanda ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi yansıtan çalışmayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Kataloğun takdim yazıları, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel tarafından kaleme alındı.

Eserde, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan ortak çalışmalar ile halk kültürüne ilişkin önemli unsurlar bir araya getirildi.

"Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" kataloğu, Ruanda ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ilk ortak halkbilimi çalışması olmasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini yazılı eserle kayıt altına alan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Katalog, akademik ve kültürel yönünün yanı sıra Türkiye ile Ruanda arasında kurulan dostluk ve gönül köprüsünün kalıcı bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda-Türkiye Dostluk Kataloğu Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:01:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ruanda-Türkiye Dostluk Kataloğu Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.