Rubio'dan Vize Başvurularında Sosyal Medya Taraması Talimatı - Son Dakika
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Rubio'dan Vize Başvurularında Sosyal Medya Taraması Talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, vize başvurularında Filistin destekçilerini belirlemek için sosyal medya taraması emri verdi.

02.04.2025 03:23
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dış temsilciliklere, ABD'ye vize başvurularında bulunan kişilerin Filistin destekçisi olup olmadığının belirlenmesi için sosyal medya hesaplarının taranması talimatı verdiği öne sürüldü.

New York Times'a konuşan yetkililer, 25 Mart'ta gönderildiği ileri sürülen talimat hakkında bilgi verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililere göre, Rubio, ABD'nin dış temsilciliklerindeki çalışanlara, öğrenci ve diğer vize başvuruları sırasında ABD ve İsrail'i eleştiren kişilerin ülkeye girmesini engellemek amacıyla sosyal medya içeriklerini incelemeleri talimatı verdi.

Söz konusu talimatta, özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dönemdeki öğrenci ve değişim vizelerine işaret edilmesi üzerine, haberde sosyal medya taramalarının temel amaçlarından birinin, Filistinlilere sempati duyduğunu ifade eden öğrencilerin başvurularını reddetmek olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Haberde bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşları ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için pek çok konuşma ve düşüncelerini oto sansürlemeye yöneltebileceğine vurgu yapıldı.

Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere yönelik tutuklamaları tartışmalara neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Rubio, anayasadaki ifade özgürlüğü maddesine rağmen gözaltıları savunarak 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiklerini açıklamıştı.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınarak bu listeye katılan isimlerden biri olmuştu.

Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio'dan Vize Başvurularında Sosyal Medya Taraması Talimatı - Son Dakika

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