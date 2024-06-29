Rus Ordusu Donetsk'te Şumı Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Ordusu Donetsk'te Şumı Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şumı yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephe hattında ilerlemeye devam ettiği ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şumı yerleşim biriminin kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait birçok uçak, helikopter, İHA, tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçların imha edildiği ifade edildi.

29.06.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Şumı yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şumı yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 119 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 896 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 453 tank ve zırhlı araç, 1359 çok namlulu roketatar, 11 bin 60 obüs ve havan topu ile 23 bin 76 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Helikopter, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'te Şumı Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Ordusu Donetsk'te Şumı Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement