Rus Savaş Pilotu Maksim Kuzminov\'un Öldürülmesiyle İlgili Rusya\'dan Açıklama

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan ve İspanya'da öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un "suç işlediğini" ve "hain" olduğunu söyledi.

Narışkin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ağustos 2023'te saf değiştirerek Rus ordusuna ait helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Kuzminov'un İspanya'da öldürülmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzminov'un öldürülmesi hakkında Narışkin, "Bu hain ve suç işleyen şahıs, kirli ve korkunç suç eylemini planladığında ahlaki olarak daha o vakit ceset haline geldi." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzminov'un öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu konu gündemimizde değil." dedi.

Olay

Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un, Ağustos 2023'te saf değiştirerek kullandığı "Mi-8" tipi helikopterle Ukrayna'ya kaçtığı belirtilmişti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.

Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberde, Kuzminov'un 13 Şubat'ta İspanya'nın Alicante kentindeki bir evin garajının girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

Ukrayna'nın Kiev Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezine dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirmişti.

Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verilmişti.