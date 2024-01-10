 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus Turist Kemer'de Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Turist Kemer'de Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kemer'e tatil için gelen Rus turist Nadezheda Yarygina, tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. Arama çalışmaları başlatıldı.

Rus Turist Kemer\'de Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı
10.01.2024 - 14:37,
Abone Ol

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezheda Yarygina (40) için arama çalışması başlatıldı.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Yarygina, 4 Ocak günü tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele geri dönüş yapmadığı tespit edilen Nadezheda Yarygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı tespit edildi. Nadezhda Yarygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun olmadığı belirlendi. Nadezheda Yarygina'nın bulunması için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (MAKSAT) ekipleri arama çalışması başlattı. Nadezheda Yarygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Kemer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Turist Kemer'de Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rus Turist Kemer'de Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement