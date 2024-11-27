Rusya, 30 İngilizi ülkeye almıyor

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MOSKOVA, 27 Kasım (Xinhua) -- Rusya "İngiltere'nin düşmanca eylemlerine karşılık olarak" 30 İngiliz vatandaşının Rusya topraklarına girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada yaptırım listesinde İngiltere'deki siyaset kurumu, askeri bloklar, yüksek teknoloji şirketleri ve medya temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Maliye Bakanı Rachel Reeves, İçişleri Bakanı Yvette Cooper ve diğer bazı üst düzey yetkililer listenin üst sıralarında yer alıyor.

Bakanlığa göre Rusya, İngiliz yetkililerin düşmanca tutumlarının devam etmesi halinde yaptırım listesini genişletecek.

Bir İngiliz diplomatın casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi salı günü bakanlığa çağrılarak protesto notası verilmişti.