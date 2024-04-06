- Rusya'da baraj kısmen yıkıldı, 2 bin 400'den fazla ev sular altına kaldı
MOSKOVA - Rusya'nın Orsk kentinde bir barajın kısmen yıkılması sonucu 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı.
Rusya'nın Orenburg bölgesini şiddetli yağış vurdu. Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki barajın bir kısmı akşam saatlerinde yıkıldı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Rus medyasının Orenburg acil durum yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre bölgede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Orenburg bölgesinde 4 Nisan'da acil durum ilan edilmişti.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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