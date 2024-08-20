Rusya'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da bir bilim adamının vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu. Bilim adamının Ukrayna güvenlik servisleri adına kritik altyapılara siber saldırılar gerçekleştirdiği ve Ukrayna ordusuna para gönderdiği belirtildi.

20.08.2024 21:00
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- Rusya'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı

MOSKOVA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da bir bilim adamının vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bilim adamının başkent Moskova'da gözaltına aldığını duyurarak, bilim adamının Ukrayna güvenlik servisleri adına kritik altyapılara siber saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. FSB, bilim adamının ayrıca Ukrayna ordusuna para gönderdiğini ve Rus silahlı kuvvetleri hakkında bilgi topladığını belirterek, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Bilim adamının ne zaman gözaltına alındığı açıklanmazken, Rus basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan bilim adamının fizikçi Artyom Khoroshilov olduğu iddia edildi.

Rusya\'da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Ukrayna, Moskova, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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