Rusya'da Taliban Tasarısı - Son Dakika
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Rusya'da Taliban Tasarısı

Rusya Parlamentosu, terör örgütü yasağının askıya alınması için yasa tasarısı önerdi.

26.11.2024 12:16
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Rusya Parlamentosuna herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öneren yasa tasarısı sunuldu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasına bir grup milletvekili ve senatör tarafından Taliban'ın ülkede terör örgütü listesinden çıkarılmasına da olanak sağlayabilecek bir yasa tasarısı getirildi.

Herhangi bir terör örgütünün isminin yer almadığı tasarıyla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasağın geçici olarak askıya alınması olasılığının yasalara dahil edilmesi amaçlanıyor.

Yasa tasarısının gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek, böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin mevcut yasalarda öngörülmediği hatırlatıldı.

Rus basınında tasarının Taliban'ın terör listesinden çıkarılması için hazırlandığı yorumları yer aldı.

???????- Rusya'nın Taliban ile ilişkileri

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

27 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Taliban konusunda gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Afganistan'ı kontrol eden Taliban hükümetiyle ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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