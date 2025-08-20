Rusya'dan İngiltere'ye Yaptırım Genişlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'dan İngiltere'ye Yaptırım Genişlemesi

20.08.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, İngiltere'nin yaptırımlarına karşı 21 kişilik yeni bir yaptırım listesi oluşturdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı çatışmacı ve Rusya'yı "şeytanlaştıran" adımlarını sürdürdüğü belirtildi.

İngiltere'nin uluslararası alanda "kurmaca" bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık, Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ve asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır."

Açıklamada, yaptırım uygulanacak 21 kişinin bilgilerine de yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, İngiltere, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan İngiltere'ye Yaptırım Genişlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:33:26. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan İngiltere'ye Yaptırım Genişlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.