Rusya'dan İsrail'e Şiddetli Kınama - Son Dakika
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Rusya'dan İsrail'e Şiddetli Kınama

Rusya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak müzakere sürecine geri dönme çağrısında bulundu.

18.03.2025 17:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırmasıyla ilgili olarak, "Rusya, sivillerin ölümüne ve sosyal altyapının tahrip olmasına yol açan her türlü eylemi şiddetle kınıyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de can kaybına neden olan yoğun saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Moskova'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, "Rehinelerin serbest bırakılması sorununun zorla çözülmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi.

"Rusya, sivillerin ölümüne ve sosyal altyapının tahrip olmasına yol açan her türlü eylemi şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail ve Filistin tarafına müzakere sürecine geri dönme çağrısı yapıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Ordunun bu sabah düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin saldırıları yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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