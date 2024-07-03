Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilerin dünyadaki tüm zorluklara rağmen adım adım ilerlediğini belirterek, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz.

03.07.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkilerin dünyadaki tüm zorluklara rağmen adım adım ilerlediğini belirterek, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor." dedi.

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Erdoğan ile görüşmekten memnuniyetini dile getirerek, "Sizinle sürekli temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki durum, bölgedeki ve dünyadaki durum hakkında düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak uzun zaman görüşemedik. Görüşmemizden memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

İkili ilişkilere değinen Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen birkaç ayda ikili ticaret hacminde küçük bir düşüş kaydedildi ancak yine de oldukça yüksek seviyede, 55 milyar dolar civarında." dedi.

Putin, Türkiye ile ortak projelere ilişkin, "Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni projeler de planlanıyor. Bundan ve geçen yıl yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek, yakın gelecekte atacağımız adımları belirlemek için sizinle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinen Putin, "Geçen yıl 6,3 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık. Vatandaşlarımıza Türkiye'de sağladığınız elverişli şartlar için size teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement