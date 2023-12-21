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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabil'de görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabil'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçici hükümetin yetkilileriyle görüştü. Kabulov, görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güvenlik konularını ele aldı. Taliban yönetimi ise Rus temsilcinin ABD'nin dondurulan varlıkları serbest bırakması gerektiğini söylediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin\'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabil\'de görüştü
21.12.2023 - 16:45,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçici hükümetin yetkilileriyle görüştü.

Ülkede temaslarda bulunan Kabulov, Kabil'de Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından söz konusu bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre taraflar, başlıca iki ülke ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi ile güvenlik konularını ele aldı.

Bakan Vekili Hakkani, taraflar arasındaki ziyaretlerin artırılmasını isterken Rus temsilci Kabulov ise Afganistan'ın güvenliğinin bölgenin yararına olacağını vurguladı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal, Kabulov'un ABD'nin Afganistan'a ait dondurulan varlıkları serbest bırakması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA
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