Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, katıldığı "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda Kurtulmuş ile ayak üstü sohbet etti.

Putin, Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne beklediğini ve burada Erdoğan ile ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.