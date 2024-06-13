Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsasının sabah seansında işlemleri durdurdu

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Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsasının sabah seansında yapılabilen işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Moskova Borsasında yarından itibaren sabah seansına yönelik kısıtlamaların uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, döviz, kıymetli madenler ve türev piyasalarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin karar iptal edilene kadar süreceği belirtildi.

Moskova Borsasında dün de ABD'nin yaptırımları nedeniyle dolar ve avro cinsinden yapılan işlemler sonlandırılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsasını dün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.