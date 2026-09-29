Rusya'nın Amur bölgesinde düşen Tu-95'te 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Amur bölgesinde düşen Tu-95'te 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı. Yerleşim bulunmayan bölgeye düşen uçaktaki 7 kişilik mürettebattan 6'sı öldü, yaralanan 1 kişi sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi uçağın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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