Rusya-Ukrayna 4. Esir Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna 4. Esir Takası Gerçekleşti

14.06.2025 16:23
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İstanbul'da varılan anlaşma ile Rusya ve Ukrayna arasında hasta ve yaralı asker takası yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, bu ay başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus esir askerinin geri alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor. Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

"Rusya ile 4. esir takası yapıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bir esir takası daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı Rus esaretinden kurtarmaya devam ediyoruz. Bu, bir hafta içerisinde 4. esir takasıdır. Ukrayna'ya bugün geri dönen insanlar arasında 2022'den beri esaret altında olan çok sayıda kişi var. Silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar, devlet sınır servisi ve devlet özel ulaştırma servisi askerleri. Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam ediyoruz."

İstanbul'daki barış müzakereleri

Türkiye'nin 2 Haziran'da ev sahipliğinde, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini dün duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 asker cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, bu ay başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, 12 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takası yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna 4. Esir Takası Gerçekleşti - Son Dakika

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