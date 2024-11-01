Rusya ve Kuzey Kore'den Stratejik İşbirliği - Son Dakika
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Rusya ve Kuzey Kore'den Stratejik İşbirliği

Lavrov ve Choe, Moskova'da ikili ilişkileri güçlendirecek anlaşmaları değerlendirdi.

01.11.2024 14:17
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Choe, görüşmede ikili ilişkileri ve uluslararası konuları ele aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ikili ilişkilere özel ilgi gösterdiğini belirterek, "İkili ilişkiler, son yıllarda benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı. Siyasi diyaloğun yoğunluğu açısından Kuzey Kore ile ortaklık stratejik seviyede." dedi.

Lavrov, Putin'in Kuzey Kore'ye haziranda yaptığı ziyarette iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını anımsatarak, "Stratejik ortaklık anlaşması, ikili ilişkilerin tüm alanlarında derinleşmesi için sağlam bir temel. Ayrıca bu anlaşma, Kuzey Doğu Asya bölgesinde ve genel olarak kıtamızda istikrar sağlayacağı rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin askeri yetkilileri ve güvenlik birimleri arasında yoğun temasların sürdüğünü ve bunun iki ülke vatandaşlarının güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Lavrov, Kuzey Kore'ye Ukrayna konusunda ilkeli pozisyon sergilediği için minnettar olduklarını dile getirdi.

Bakan Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore hükümetlerarası komisyon toplantısının bu ay içinde yapılacağı bilgisini paylaştı.

"Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması sayesinde işbirliğimiz gelişiyor"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ise Rusya ile ilişkilerin iki ülke lideri sayesinde stratejik seviye çıktığını vurgulayarak, "İmzaladığımız kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması sayesinde işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Bu anlaşma, stratejik etkileşimimizin daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi için tarihi sağlam yasal temel. Bu nedenle anlaşmanın değeri her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik eylemlerini değerlendiren Choe, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefiklerinin entrikaları yüzünden devletimizin güvenliği tehlikede ve istikrarsız durumda. Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri ittifakın artık nükleer ittifaka dönüştüğünü söyledi. Dolayısıyla bu, Kore Yarımadası'ndaki durumun her an patlayabilecek bir hal aldığını gösteriyor. Bu, yarımadanın ve genel olarak Kuzey Doğu Asya bölgesinin güvenliği için tehlike yaratıyor."

ABD ile Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye nükleer saldırı düzenleme amacıyla istişareler yaptığını ileri süren Choe, ABD'nin bu yıl yarımadanın etrafında uçak gemisi, modern stratejik denizaltı konuşlandırdığını, Amerikan uçaklarının yarımada üzerinde uçuşlar yaptığını söyledi.

Choe, "Mevcut durum, olası tehdit ve zorluklara karşı modern stratejik nükleer silahlarımızı güçlendirmemizi ve nükleer misilleme saldırısına hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Ülkemiz, nükleer kuvvetlerini güçlendirme rotasından vazgeçmeyecek." şeklinde konuştu.

Bakan Choe, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rus halkı ve ordusunu desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ve Kuzey Kore'den Stratejik İşbirliği - Son Dakika

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