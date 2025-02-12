Rutte ve Trudeau Brüksel'de Görüştü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Brüksel'deki karargahta ağırladı.

Rutte, X hesabından görüşmeden bir kareyi paylaşarak yaptığı açıklamada, Brüksel'deki NATO karargahında Trudeau'yu ağırladığını belirtti.

Görüşmede savunma harcamaları ve üretimin artırılması konusunu ele aldıklarını belirten Rutte, ayrıca Kanada'nın da aralarında olduğu NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı desteğin konuşulduğunu ifade etti.

AB-Kanada Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Kanadalı lider, toplantı öncesi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti.