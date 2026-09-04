S.Y., bankta oturanı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta oturan kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde 17 Haziran'da M.B'nin (33) ağır yaralandığı bıçaklı saldırının ardından tutuklanan S.Y. (29) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık S.Y'nin sokaktaki bankta oturan müşteki M.B'nin yanına gittiği ve "Bu mahalleye giremezsin." dediği aktarıldı.

İddianamede, daha sonra ikili arasında çıkan kavgada S.Y'nin bıçakla M.B'yi kalbinin alt kısmı ve sol bacağından ağır yaralayıp kaçtığı ifade edildi. Sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğu belirtilen iddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.Y'nin yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.