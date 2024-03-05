Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Rüzgarın Devirdiği Ağacın Altında Yaralandı - Son Dakika
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Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Rüzgarın Devirdiği Ağacın Altında Yaralandı

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Rüzgarın Devirdiği Ağacın Altında Yaralandı

Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ersan ve oğlunun tedavileri sürüyor. Ersan'ın bacağında kırık olduğu ve ameliyat edileceği belirtildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.

05.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:51
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Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Belediye başkan adayı Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağacın altından çıkarılan baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağında kırık olduğu öğrenilen Ersan'ın ameliyat edileceği, oğlunun da genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada ağacın devrilmesi çevredeki güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri ziyaretinden çıkan Ersan ve oğlunun üzerlerine etrafından geçtikleri ağaçlardan birinin rüzgarın etkisiyle yıkıldığı yer alıyor.

Öte yandan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Rüzgarın Devirdiği Ağacın Altında Yaralandı - Son Dakika

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