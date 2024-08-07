Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin yaptıkları suç duyurularının sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. İstanbul Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in insanlığa karşı suç işlediği ve soykırım yaptığı belirtildi.

07.08.2024 13:44
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul Hukuki İşler Temsilcisi Avukat Ramazan Boyalık, İsrail'in Gazze'de "insanlığa karşı" ve "soykırım" suçunu işlediğine yönelik 31 Ekim 2023'te suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yasaların, yargı mensuplarına söz konusu suçları işleyen İsrailli yetkililer hakkında dava açabilme yetkisi verdiğini aktaran Boyalık, İsrailli yetkililere ilişkin suç duyurusuna rağmen 9 aydır dava açılmadığını kaydetti.

Açıklamaların ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Daha sonra partililer, adliyenin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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