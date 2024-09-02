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(AMASYA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde, Türk Halk Müziği sanatçılarından Sabahat Akkiraz, Amasya'da konser verdi.

Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz konser verdi. Konsere, Belediye Başkanı Sevindi'nin yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Meclis Üyeleri, Basın mensupları ve binlerce Amasyalı katılım sağladı.

Konser öncesi konuşan sanatçı Akkiraz, "Her zaman bu aşk şehrinde olmaktan mutlu olmuşumdur. Her vesilesiyle, bayram vesilesiyle sizler birlikte olduğum için çok mutluyum. Türk'ün en büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyı ve sevgiyi, ilelebet güzel yaşamı, nasıl isteriz biliyor musunuz? Türkülerle, davullarla, zurnalarla, bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz" dedi.

"Değme Felek" türküsünü seslendiren Akkiraz, "Amasya'nın en güzel türküsü ben derledim. O yüzden Amasya yaşasın. Türküleri güzel, yurdu güzel, insanı güzel, sizleri seviyorum" diye konuştu.

"Amasyalılar her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in emrindedir"

Etkinliklere katkısı nedeniyle usta yorumcu Akkiraz'a teşekkür eden çiçek ve plaket takdim eden Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Taarruz'un 102'nci yılında bizi yalnız bırakmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 105 yıl önce Amasya'ya geldiğinde 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' demişti. 102'nci yılını kutladığımı taarruzdan 3 yıl sonra dediğini başarmış, bunun ilk adımlarını Amasya'da atmıştı. O yüzden sizi bu gece burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Amasyalılar her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in emrindedir. Bunu çok net görüyoruz."