Şaban Yılmaz'a Veda Yemeği - Son Dakika
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Şaban Yılmaz'a Veda Yemeği

Şaban Yılmaz\'a Veda Yemeği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla onurlandırıldı.

11.10.2024 22:46
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Şaban Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Taksim'deki bir otelde verilen yemeğe, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul'daki adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Yemekte konuşan Mehmet Yılmaz, 4 yıl önce Şaban Yılmaz'la İstanbul Adliyesine geldiklerini, kendisinin kısa bir süre önce İstanbul'a veda ettiğini söyledi.

Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasından dolayı onurlu ve gururlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizim için bir veda değil vefa yemeğindeyiz, başarılı görevinden sonra Ankara'ya birlikte dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Altun da Şaban Yılmaz ve Başsavcı Vekili Murat Çağlak'ı uğurladıklarını, veda konuşması yapmanın zor olduğunu belirtti.

Birlikte çalıştıkları süre içinde Başsavcı Yılmaz'ın iyi niyeti, çözüm odaklı olması, karakteri ve kişiliğinin yargıya olan güveni arttırdığını anlatan Altun, Yılmaz'ın adliyeden ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise Şaban Yılmaz'a yeni görevinde başarılı ve huzurlu bir dönem diledi.

Şaban Yılmaz da "Göreve başladığımda hep şunu söyledim; haktan, hukuktan ayrılmayıp adaletli olacağız, herkese eşit mesafede durup vicdanlara hitap edeceğiz. Her gelişin bir gidişi, her başlangıcın da mutlaka bir bitişi vardır, önemli olan sonuçtur, bunun kararını da halkımız verecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak'a adalet komisyon başkanları ve başsavcılar tarafından plaket takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şaban Yılmaz'a Veda Yemeği - Son Dakika

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