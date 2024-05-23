Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" Başlıyor

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, "Açık Hava Sinema Geceleri" için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler, 25 Mayıs ile 29 Mayıs günleri arasında "25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılacak.

Safranbolu'da Açık Hava Sinema Geceleri, yerel halkın ve şehre gelen ziyaretçilerin katılımıyla renklenecek. Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde kurulacak olan sinema alanında, her gece farklı bir film gösterimi yapılacak. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli yiyecek ve içecek alternatifleri de sunulacak, böylece izleyiciler film keyfini atıştırmalıklar eşliğinde yaşayabilecek.

Katılımcılar, 25 Mayıs'tan itibaren her akşam 21.00'da Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek etkinliklere katılabilecek.