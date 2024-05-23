Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" Başlıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" Başlıyor

Safranbolu Belediyesi, 25-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan '25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliğini Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirecek. Her gece farklı bir film gösteriminin yapılacağı etkinlikte, izleyicilere çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunulacak.

23.05.2024 15:45
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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, "Açık Hava Sinema Geceleri" için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler, 25 Mayıs ile 29 Mayıs günleri arasında "25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılacak.

Safranbolu'da Açık Hava Sinema Geceleri, yerel halkın ve şehre gelen ziyaretçilerin katılımıyla renklenecek. Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde kurulacak olan sinema alanında, her gece farklı bir film gösterimi yapılacak. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli yiyecek ve içecek alternatifleri de sunulacak, böylece izleyiciler film keyfini atıştırmalıklar eşliğinde yaşayabilecek.

Katılımcılar, 25 Mayıs'tan itibaren her akşam 21.00'da Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek etkinliklere katılabilecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" Başlıyor - Son Dakika
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