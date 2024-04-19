Safranbolu\'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu'da imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sanayi tipi sigara sarma makinesi, 170 paket bandrollü tütün, 5 kilogram kıyılmış tütün, 50 bin dal bandrollü boş makaron ve 8 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.T, hakkında adli işlem başlatıldı.
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Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde Y.E.Y. idaresindeki 22 ADG 393 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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