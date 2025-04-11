Safranbolu Tarihi Beyaza Büründü

Osmanlı şehri Safranbolu'nun tarihi yapıları Nisan ayında beyaza büründü

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar ile yapıların çatıları Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesinde bulunan han, hamam, cami, çeşme vekonak gibi tarihi yapıların çatılarıkar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bayram tatilinde nüfusunun 8 katı ziyaretçi ağırlayan tarihi ilçeye gelen yabancı turistler, Hıdırlık Seyir Tepesinden doğal ve kültürel güzelliklerin birleştiği eşsiz manzaraların tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdiler.