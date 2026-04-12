Sağanakta Mahsur Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, minibüsün dere taşması sonucu mahsur kalıp yaşamını yitirdi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı (55), hastaneye götürüldüğü sırada sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin yola taşması sonucu mahsur kaldığı minibüste yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde meydana geldi. Kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, yakınları tarafından hastaneye ulaştırılmak üzere köy minibüsüyle yola çıkarıldı. Ancak sağanak nedeniyle debisi yükselen dere, yatağından taşarak köy yolunu kapattı. Gölbaşı'nın içerisinde bulunduğu minibüs, taşan suda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin desteğiyle yürütülen yoğun çalışma sonucu minibüs, sudan çıkarılarak güvenli bölgeye çekildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisinde dakikalarca müdahale ettiği Naime Gölbaşı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gölbaşı'nın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güvenlik, Güncel, Siirt, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: Sağanakta Mahsur Kalan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.