Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektörünü lokomotif sektör haline getirmek istediklerini söyledi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece hizmet anlamında değil, bilgisini, bilimini ve aynı zamanda buna bağlı teknolojisini de üreten bir sağlık sektörünü, Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz, hep beraber. En iyisini yapmaya çalışırken hep beraber istişareyle, ortak akılla hareket etmek istiyoruz." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Bilgin, açılış konuşmasında, komisyona ziyaretinden dolayı Bakan Memişoğlu'na teşekkür ederek komisyonun faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

Bilgin, "Bugün Sayın Bakan ve komisyon üyelerimizin, milletvekili arkadaşlarımızın katkılarını sadece tanışma çerçevesi içerisinde ele alacağız. Ama bundan sonra da toplantılarımıza, bundan sonraki çalışmalarımıza Sayın Bakan'ın katkı vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu da açılış konuşmasında, Türkiye'de özellikle son 20 yılda sağlıkta çok büyük bir değişim, gelişim süreci yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısının Kovid-19'la mücadele sürecinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde görüldüğünü vurgulayan Memişoğlu, "Bugün her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Tabii ki bazı sorunlarımız da var, bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz." diye konuştu.

"Sağlık sektörünü, Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz"

Bakan Memişoğlu, her zaman daha iyisini yapabilmek için çalışacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece hizmet anlamında değil, esasında bilgisini, bilimini ve aynı zamanda buna bağlı teknolojisini de üreten bir sağlık sektörünü, Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz, hep beraber. Ama şunu da ifade etmek istiyorum, en iyisini yapmaya çalışırken hep beraber, istişareyle, ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte çözmek istiyoruz ve ne yaptığını sorgulayan bir Bakanlık olacağız. Onun için her zaman desteğinize, fikirlerinize, görüşlerinize ihtiyacımız olacak. Toplumun en uç kademesindeki insanların da fikirlerini, görüşlerini alacağız. Daha iyi bir sağlık sistemimiz, hizmet sunumumuz olacak. En büyük amacımız, önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti. İnsanları hastalanmadan koruyacak bir sistemi daha etkin hale getirmeye çalışacağız."

Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerine kendisini misafir ettikleri için teşekkürlerini ileterek, "Her türlü eleştiriye, olumlu eleştiriye ve yapıcı fikirlere açığız. İnşallah bu konuda Allah bizi milletimize, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve güvenenlere mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Memişoğlu'nun konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.