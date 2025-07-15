Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önkol'a ziyaret - Son Dakika
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Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önkol'a ziyaret

Sağlık İl Müdürü Özdemir\'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önkol\'a ziyaret
15.07.2025 12:28
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Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve ameliyatına girdiği gazi Ali Önkol'u evinde ziyaret etti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve ameliyatına girdiği gazi Ali Önkol'u evinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hain darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Önkol'un Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilerek, ameliyatına giren doktorlardan birinin Özdemir olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen gazi Önkol, 9 yıldır tedavi süreçleri de dahil Özdemir'le aralarındaki bağın hiç kopmadığını ve her fırsatta bir araya geldiklerini anlattı.

Önkol, 15 Temmuz gecesini unutmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısını televizyondan dinledik. Ardından 'Darbeciler Valiyi esir aldı' haberini duyunca Serdivan'dan 5 arkadaş bir arabaya binip valilik önüne geldik. Yüzlerce vatandaşımız oradaydı. Darbeci askerlere doğru yürüdük. Bizi korkutmak için sağa sola ateş ettiler ama geri dönmedik. Valilik binasının kapısına kadar geldiğimizde üzerimize ateş açtılar, ben orada yaralandım. O gece benimle yaralanan gazilerimize müdahale etmek için yüzlerce sağlık çalışanımız hastanelerde görev başındaydı. Şimdiki Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatih Altıntoprak da o gece ve devamında yanımızda olan hocalarımızdan biriydi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Özdemir ise 15 Temmuz'da canları pahasına millet iradesine sahip çıkan tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını, o gece gösterilen kahramanlığın ve fedakarlığın unutulmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, sakarya, Güncel, Kayhan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önkol'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önkol'a ziyaret - Son Dakika
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