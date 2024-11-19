Sağlık-Sen, Sağlık Çalışanları İçin Mücadele Ediyor

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Ardahan Şubesi, sağlık çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Sendika üyeleri ve sağlık çalışanları Ardahan Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Ardahan Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, burada grup adına yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin bugün görüşüleceğini söyledi.

Basın aracılığıyla görüşmeye ilişkin seslerini duyurmak amacıyla toplandıklarını ifade eden Recepoğlu, "Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaşmıştır ve önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarının arkasında, her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının emeği yatmaktadır." dedi.

Recepoğlu, en zorlu şartlarda bile görevini aksatmadan yerine getiren sağlık çalışanlarının, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da takdirini kazandığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının bazı sorunlarının olduğunu savunan Recepoğlu, "Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden gösterdikleri bu çaba karşısında maalesef çalışma koşulları, mali haklar ve özlük hakları bakımından birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bizler, sağlık personelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının motivasyonu, sadece onların refahını değil, aynı zamanda halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracaktır." diye konuştu.