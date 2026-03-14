Sağlıkta Dönüşüm İçin Umut Mesajı - Son Dakika
Sağlıkta Dönüşüm İçin Umut Mesajı

14.03.2026 11:07
Prof. Dr. Alpay Azap, 14 Mart mesajında sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekti ve umut verdi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık sistemindeki sorunlara dikkati çekerek, hekimlerin zor koşullara rağmen halk sağlığı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Azap, "Hekimlerin tükenmediği, sağlık çalışanlarının güvende olduğu, halkın eşit ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabildiği başka bir Türkiye mümkündür" dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart'ın hekimler için yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir mücadele günü olduğunu vurguladı.

Azap, 14 Mart'ın tarihsel önemine değinerek, 14 Mart 1919'da İngiliz işgali altındaki İstanbul'da tıp öğrencilerinin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşunu kutlama bahanesiyle düzenledikleri eylemle işgale karşı seslerini yükselttiklerini hatırlattı. Bu eylemin bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Azap, hekimlerin mesleklerini yalnızca bir geçim kaynağı değil, topluma karşı sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

TTB ve tabip odalarının yıllardır halk sağlığını koruma ve toplumun sağlık düzeyini yükseltme mücadelesi verdiğini kaydeden Azap, sağlık sistemindeki sorunlara ve sağlık çalışanlarının kötü çalışma koşullarına rağmen mesleki değerleri koruyarak görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Hekimliğin tarihsel köklerine de değinen Azap, hekimlerin giderek ağırlaşan koşullara rağmen mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi. Sağlığı metalaştıran ve hekim emeğini değersizleştiren politikalara rağmen iyi hekimlik yapma kararlılığını sürdürdüklerini ifade eden Azap, mesleklerinin değerinin bilindiği ve sağlık çalışanlarının şiddet korkusu yaşamadan çalışabildiği bir sağlık sistemi kurulacağına dair umutlarını koruduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Azap, aklın ve bilimin ışığında planlanmış farklı bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu belirterek, "Adaletin hakim olduğu, laik, demokratik ve barış içinde bir Türkiye'de hekimlerin tükenmediği, sağlık çalışanlarının güvende olduğu ve halkın eşit, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabildiği bir düzen mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Alpay Azap, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkta Dönüşüm İçin Umut Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sağlıkta Dönüşüm İçin Umut Mesajı - Son Dakika
