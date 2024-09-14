Şahan Gökbakar'ın Evi Mühürlendi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın Evi Mühürlendi

Marmaris Belediyesi, sanatçı Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villanın mühürlendiğini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

14.09.2024 09:26  Güncelleme: 12:07
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, sanatçı Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen evde yapılan incelemenin ardından evin mühürlendiğini duyurdu.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan villasının yapılan incelemenin ardından mühürlendiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen Turgut Mahallesi, eski 1931 parsel, yeni 243 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç; ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlerle göre devam edecektir. Marmaris Belediyesi olarak konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

Kaynak: ANKA

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