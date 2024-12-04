Sahipsiz Köpekler Motosikletli Sürücüyü Yarıyordu

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Ataşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürücü, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde motosikletliyle seyreden Emre Güleryüz'e sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Güleryüz, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

Güleryüz, kazaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşını ziyaretine gitmeye çalışırken sahipsiz 2 köpeğin saldırması nedeniyle motosikletinin hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

Geçtiği sokakta sürekli sahipsiz köpekler bulunduğunu kaydeden Güleryüz, "Sokak köpekleri olduğu için temkinli olarak yavaş yavaş gidiyordum. Yolda ilerlerken köpekler havlayarak geldi. Panik yaptım ve motorun dengesini kaybederek yere düştüm. Ben yere düştükten sonra beni ısırmaya çalışan köpekler uzaklaştı." dedi.

Güleryüz, şikayet edilen sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini ifade ederek, "Küçük çocuklar var, okula gidiyorlar. Herkes sıkıntı yaşayabilir. Normalde köpekler toplansın demiyorum ama bir ihbar yapıldıysa üzerine gidilsin, bakılsın. O köpek saldırgan mı değil mi? Yoksa bu hem kazaya sebebiyet veriyor yada çocuklar olursa çok daha tehlikeli şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Güleryüz'ün sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu kaza yapması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.