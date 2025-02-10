Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Toplanması İçin Zaman Sınırlaması Yok - Son Dakika
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Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Toplanması İçin Zaman Sınırlaması Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için 2028 yılına kadar beklenemeyeceğini ve her bir hayvan için belediyelere büyük para cezası uygulanacağını açıkladı.

10.02.2025 14:17
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TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi. Yazıda; sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028 yılına ertelenemeyeceği, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için belediyelere 2028'e kadar süre verildiği iddiaları yalanlandı. Sahipsiz sokak hayvanlarının hemen toplanması gerektiği belirtilerek, "5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14'üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Toplanması İçin Zaman Sınırlaması Yok - Son Dakika

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