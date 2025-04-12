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Sahte Altına Dikkat!

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TESK Başkanı Palandöken, düğün sezonunda sahte altına karşı güvenli alışveriş yapılmasını uyardı.

12.04.2025 11:56
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(ANKARA)- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonu yaklaşırken vatandaşları sahte altına karşı uyardı. Palandöken, "İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi. Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir. Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte altına karşı uyardı. Düğün sezonunun yaklaşması ve ekonomide yaşanan dalgalanmalarla birlikte vatandaşların güvenli liman olan altına yöneldiğine dikkati çeken Palandöken, şunları söyledi:

"Son aylarda altın fiyatının artmasıyla birlikte, altın ile ilgili insanların kandırılma yöntemlerinin geliştiği bir dönem yaşanıyor. Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen; tanımadığınız yerlerden alınan altınlar ya da tasarruf amacıyla alınan altınlarla ilgili ciddi riskler söz konusu. Ayrıca mevsimsel olarak artık nisan ayı içerisindeyiz, düğünler yaklaşıyor. İnsanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi, kendini koruma çabası da yükseliyor. Bildiğiniz üzere faizlerin düşmesi, dünyadaki ekonomik krizler, aynı şekilde Avrupa ve Amerika gibi ülkelerdeki ekonomik değişimler, ülkemizde de insanların kendilerini ekonomik olarak koruyabilmek için fiyat aralığının yükselmesiyle, geçen yıl 3 bin 500 TL civarında olan küçük altının bu yıl 6 bin 500 TL civarına çıkması, insanlarda panik havası yaratarak altına hücum edilmesine yol açtı. Bu durum, bu işi meslek edinmiş kuyumcu esnafının bile çözmekte zorlandığı bir süreci beraberinde getirdi. Ancak alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Vatandaşların birikimleri yok oluyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur."

"Alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı"

Altın alırken kuyumcu esnafının tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya genelinde altın, savaşlar ve ekonomik krizler gibi dönemlerde insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü bir yatırım aracı. Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleydi. İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi. Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir. Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür. Bu sayede yapılan hataların en azından yüzde 99'u bertaraf edilir. Yine de yanılma payı her zaman olabilir. Biliyorsunuz, altın gerçekten insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle takı, ziynet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayın. Bu alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı, bu tür hataların yapılacağı mekanlardan uzak durulmalı ve bu tür satıcıların iştahı kabartılmamalıdır. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de enflasyonla eşdeğer biçimde insanların altına yönelmesine neden oldu. Altın, fiyatların yükselmesiyle birlikte bir koruyucu sığınak haline geldi ve bu nedenle altın alışverişlerinde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor."

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Kaynak: ANKA

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