Sakarya Akyazı'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Sakarya Akyazı'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.S. idaresindeki 54 J 2061 plakalı halk otobüsü ile M.B'nin kullandığı 07 CFP 703 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki E.K, E.C.B, F.B. ve S.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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